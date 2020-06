Segundo rumores que foram ampliados na comunicação social, o grupo Volkswagen está em negociações para a compra da Europcar.

Caso o grupo VW compre o gigante francês, isso vai permitir capitalizar a sua frota de modelos. A pandemia de Covid-19 abanou de forma violenta as finanças da Europcar devido aos constrangimentos nas viagens e na travagem abrupta do turismo, tendo já levado à falência da Hertz nos EUA.

O mais curioso neste negócio é que a Europcar já fez parte do grupo de empresas do grupo VW, mas em 2006 decidiu vender tudo à Eurozeo. Agora, a VW volta a falar com a Europcar e expressou o interesse em comprar a Europcar, certamente aproveitando o preço de saldo de uma empresa que necessita de um acionista poderoso para sobreviver.

Cointas feitas, a Europcar tem um valor de mercado de 390 milhões de euros e uma dívida consolidada superior a mil milhões de euros. Caso as conversações cheguem a bom termo, o grupo VW vai comprar a empresa com forte desconto face aos 3,32 mil milhões de euros que recebeu na venda há mais ou menos 14 anos.

A Europcar garantiu um financiamento de 307 milhões de euros , sendo que 220 milhões de um empréstimo avalizado em 90% pelo Estado francês, para conseguir sobreviver até ao regresso do turismo e das viagens. Mas se a VW não comprar a Europcar, o destino da empresa pode ser o mesmo da Hertz.