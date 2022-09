A Volkswagen, após a reunião do Conselho de Supervisão no domingo à noite, afirmou ainda que o preço inicial da ação preferencial da Porsche se situará entre 76,50 e 82,50 euros, montante que avalia a empresa entre 70.000 e 75.000 milhões de euros.

O fabricante automóvel alemão irá colocar na bolsa de Frankfurt até 113.875.000 ações preferenciais com opção de compra de um lote suplementar, representando até 25% do capital em ações preferenciais.

Os investidores QIA (Qatar Investment Authority), o fundo soberano norueguês Norges Bank Investment Management, T. Rowe Price e ADQ irão subscrever ações preferenciais no valor de até 3.680 milhões de euros.

A subscrição de investidores privados e institucionais inicia-se, previsivelmente, a 20 de setembro e termina a 28 deste mês.

As ações começarão a ser negociadas na bolsa de valores de Frankfurt em 29 de setembro deste ano.

O grupo Volkswagen tinha anunciado no início de setembro que queria colocar na bolsa de Frankfurt o capital da Porsche AG no final deste mês ou no início de outubro e concluir operação até ao final deste ano.

A Volkswagen disse então que a administração e o Conselho de Supervisão tinham dado 'luz verde' à entrada na Porsche na bolsa de Frankfurt, na Alemanha.

Nesse sentido, o fabricante automóvel prevê colocar 25% das ações preferenciais sem direito a voto da Porsche no mercado de ações.

Para isso, repartirá previamente o capital da Porsche em 50% de ações preferenciais e 50% de ações ordinárias, salienta a Volkswagen.

JS // JNM

Lusa/Fim