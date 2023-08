A Vodafone Analytics, uma solução desenvolvida pela Vodafone em parceria com a Celfocus, vai estar ao longo de toda a semana da JMJ a recolher e a interpretar dados da rede móvel em Lisboa, que vão permitir saber de onde vêm, por onde se movem e como interagem os peregrinos deste evento mundial, refere a empresa.

"À data de hoje, a rede Vodafone já detetou um aumento de 36% na chegada de visitantes a Lisboa em relação aos sete dias anteriores ao arranque do evento", adianta a operadora.

Através da Vodafone Analytics "é possível identificar que a maior parte destes visitantes chegaram de países como França, Reino Unido e Espanha, enquanto os visitantes nacionais vieram sobretudo dos distritos de Setúbal, Faro e Porto".

De acordo com a operadora, "as zonas de maior aglomeração destes peregrinos ao longo do dia de ontem [segunda-feira] foram Alvalade, Lumiar e Avenidas Novas".

No perímetro da JMJ, em Lisboa, "os locais que registaram maior aglomeração na véspera do evento foram Praça do Comércio, Parque Eduardo VII e Alameda".

Nesta última semana "saíram de Lisboa 10% dos residentes, com destino sobretudo a Loulé, Albufeira e Sintra -- numa altura que, tradicionalmente, é também de partida de muitos residentes para férias fora da capital", refere a Vodafone.

"As conclusões obtidas pela Vodafone Analytics vão permitir às empresas conhecer, ao minuto, quem são, onde estão e como se comportam os seus potenciais clientes, permitindo-lhes assim oferecer os seus produtos e serviços com mais eficácia" e, "apesar de ser uma solução capaz de fornecer dados abrangentes, os dados recolhidos neste evento estarão focados em melhorar o desempenho de áreas como os transportes, o turismo e a segurança", conclui a empresa.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa de hoje a domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que contará com a presença do Papa Francisco.

O Papa, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa na manhã de quarta-feira, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

Estima-se que, no total, a jornada vá custar cerca de 160 milhões de euros.

ALU // CSJ

Lusa/Fim