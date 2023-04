"O resultado líquido do exercício teve um crescimento de quatro milhões de euros face ao mesmo período de 2021, alcançando 5,6 milhões de euros", indicou, em comunicado, a empresa de porcelanas e cristais.

Por sua vez, o volume de negócios da empresa aumentou 22,5% para 143 milhões de euros.

Já o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) fixou-se em 27,5%, o que corresponde a um crescimento de 21,3% face ao período homólogo.

No ano passado, o grupo obteve um resultado operacional de 11,3 milhões de euros, um ganho de 21,3 face a 2021.

A dívida líquida consolidada reduziu-se em 11,7 milhões de euros, em comparação com 2021, situando-se nos 69,4 milhões de euros.

Em 2022, a Vista Alegre investiu cerca de sete milhões de euros na aquisição de equipamentos no segmento de porcelana e grés, "os quais potenciam uma maior eficiência operacional e a redução de custos, reforçando o posicionamento da Vista Alegre como detentora das fábricas tecnologicamente mais avançadas do mundo".

Segundo o mesmo documento, os segmentos de porcelanas e grés foram os que mais impulsionaram o crescimento das vendas.

As receitas da porcelana ascenderam a 49,8 milhões de euros, um aumento de 17,2% face a 2021, enquanto as receitas de grés somaram 62,3 milhões de euros, mais 23,8%.

Destacam-se aqui as vendas geradas pelos produtos das marcas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro no retalho físico e 'online', a nível nacional e internacional, que cresceram 21,3% no período em análise.

"O canal Horeca [Hotéis, Restaurantes e Cafés] recuperou de forma bastante forte em 2022, comparativamente com 2021, e foi um dos maiores contribuidores para o crescimento das vendas de marca, a nível nacional e internacional, com um incremento de 67%", apontou.

A nível internacional, os mercados do Brasil e EUA foram os que mais contribuíram.

Na Europa, os Países Baixos, França, Espanha e Alemanha surgem em destaque.

Estes mercados foram os que mais contribuíram para as vendas no mercado externo, representando, no total, 72% do volume de negócios da Vista Alegre, com 103 milhões de euros de vendas.

O grupo sublinhou ainda que 2022 ficou marcado por um forte aumento dos custos de energia, combustíveis e matérias-primas, o que gerou incerteza no contexto macroeconómico mundial.

Contudo, a Vista Alegre disse ter demonstrado "resiliência e adaptabilidade" neste período, atenuando algum do impacto negativo, através do desenvolvimento de um conjunto de investimentos para melhorar a eficiência dos seus processos, bem como através de uma gestão mais eficiente dos consumos e dos meios de produção.

