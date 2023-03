Em fevereiro, as autoridades registaram 1.593.743 visitantes, mais 143,1% em termos anuais e 14% em relação ao mês anterior, informou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Em fevereiro de 2019, Macau registou a entrada de mais de 3,5 milhões de visitantes.

Macau recebeu menos 85,5% de visitantes em 2022 do que no último ano antes da pandemia. O ano passado, a região administrativa especial chinesa perdeu 33,7 milhões de visitantes, quando se compara com os números de 2019, ano em que se registou o recorde de 39,4 milhões de visitantes.

Praticamente isolada desde o início de 2020, devido às medidas de prevenção contra a pandemia, Macau levantou a restrições à entrada no território no final de 2022 e seguiu o desmantelamento da política de casos zero da China continental.

