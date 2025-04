De acordo com um comunicado enviado à Lusa pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), em causa está um conjunto de ações integradas "no Plano de Promoção 2025 em que estarão presentes cerca de 30 produtores da região e que tem como objetivo reforçar a presença na Ásia".

Em causa estão "novos mercados como Taiwan, Singapura e Malásia, que se juntam ao Japão -- que representa já um negócio de mais de 1,6 milhões de euros, com crescimentos superiores a 20% ao ano".

"A Prova Anual da Região Demarcada dos Vinhos Verdes em Taiwan contará com 13 produtores presentes e mais de 100 vinhos em prova", e a CVRVV promoverá "dois seminários educativos destinados a público especializado de 'trade' [comércio] e 'media', conduzidos pelo 'sommelier' e 'wine educator' [formador em vinhos] Thomas Ho".

O especialista é "fundador da LE SOMM -- que colabora com restaurantes Estrela Michelin, professor assistente na Universidade Nacional de Hotelaria e Turismo de Kaohsiung (NKUHT) e diretor executivo da Taiwan Sommelier Association (TSA)", a Associação de 'Sommeliers' de Taiwan.

Já no âmbito da ProWine Tóquio 2025, "serão 16 produtores a participar na feira internacional, para além da realização de dois seminários educativos dedicados aos temas 'The native grape varieties of the Vinhos Verdes Demarcated Region' [As variedades nativas de uvas da Região Demarcada dos Vinhos Verdes] e 'Unexpected wines from the Vinhos Verdes Demarcated Region' [Vinhos Inesperados da Região Demarcada dos Vinhos Verdes], orientados pelo 'sommelier' e wine educator Koichi Tanabe".

Em julho e em setembro é a vez de Singapura e Malásia, respetivamente, "projetadas para dar a conhecer a região, a variedade de estilos dos vinhos verdes e a sua adequação a vários momentos de consumo, assim como o potencial de envelhecimento e de harmonização".

Citada no comunicado da CVRVV, a diretora de 'marketing' da comissão, Carla Cunha, refere que, "em 2025, a CVRVV definiu um Plano de Promoção orçamentado em 2,9 milhões de euros que se distribui por mais de 10 mercados estratégicos, entre os quais se destacam novas apostas como Taiwan, Singapura e Malásia, que visam explorar outras geografias e acompanhar a tendência de crescimento que se verifica no Japão".

"O mercado asiático é muito recetivo aos vinhos verdes pelo seu perfil altamente gastronómico e versátil, ideal para harmonizar com a gastronomia local", aponta a responsável.

