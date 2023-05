Promovida pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), com sede em Évora, a iniciativa, que os promotores consideram "um dos mais importantes eventos do setor vinícola em Portugal", vai decorrer no Centro Cultural de Belém (CCB).

Na 13.ª edição de "Vinhos do Alentejo em Lisboa", realçou a CVRA, "os amantes da vinha e do vinho vão ter a oportunidade de provar mais de 450 vinhos produzidos por 56 produtores da região alentejana".

Em prova, sublinhou, estarão "desde brancos, tintos e rosés a espumantes e vinhos licorosos".

"A montra de divulgação dos néctares alentejanos honra o compromisso da região com a sustentabilidade", já que são reutilizados os materiais e bancas de eventos realizados, no ano passado, em Lisboa e no Porto, destacou.

Além de provas, no dia 02 de junho, o programa inclui seminários e palestras relacionadas com as castas e as particularidades dos vinhos da região e do Vinho de Talha, com Luís Pedro Amorim, diretor da Câmara de Provadores da CVRA.

Já no dia 03, vários produtores alentejanos com certificação de produção sustentável e a diretora executiva do Forest Stewardship Council Portugal, Joana Faria, participam em sessões sobre sustentabilidade e as boas práticas nas vinhas e adegas.

O Alentejo é líder nacional em vinhos certificados, com cerca de 40% de valor total das vendas num universo de 14 regiões vitivinícolas em Portugal.

Com uma área de vinha de 23,3 mil de hectares, 30% da sua produção tem como destino a exportação para cinco destinos principais, nomeadamente Brasil, Suíça, EUA, Reino Unido e Polónia.

