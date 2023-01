Tendo por base os dados fornecidos pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), a DREM indica que "a comercialização de Vinho Madeira rondou os 3,1 milhões de litros no ano de 2022, o que se traduziu em receitas de primeira venda que ascenderam aos 21 milhões de euros".

Apesar de terem sido registadas quebras na quantidade de vinho produzido (menos 2,7%), houve um aumento de 8,4% nas receitas geradas, refere a autoridade regional.

"Com efeito, o valor de comercialização de Vinho Madeira de 2022 é o mais alto de sempre e mesmo descontando a inflação, ou seja, anulando o efeito do crescimento de preços, está-se perante um máximo desde 2002", realça a DREM.

Foram produzidos 583,4 mil litros para o mercado nacional, que geraram 5,3 milhões de euros, significando aumentos de 35,4% e 41,9%, respetivamente, face a 2021.

Pelo contrário, nas exportações para os países da União Europeia registaram-se quedas tanto nas quantidades como no valor gerado.

"As exportações para os países da União Europeia rondaram 1,5 milhões de litros, gerando uma valorização de 6,9 milhões de euros, o que representou variações homólogas de menos 6,7% em volume e de menos 1,9%, em valor", lê-se na informação divulgada pela DREM.

Por sua vez, para os mercados extracomunitários, a Madeira exportou 933,3 mil litros de vinho no ano passado, que geraram uma receita de 8,8 milhões de euros. Apesar da diminuição de 11,9% na quantidade, registou-se um crescimento de 2,3% em valor.

Nos países da União Europeia, a Direção Regional de Estatística destaca "a ligeira quebra das vendas para o mercado francês - que continua a ser o mercado mais importante no conjunto dos países da UE - com variações de -3,1% e -2,4%, na quantidade e em valor, respetivamente".

"A mesma tendência verificou-se em outros dois importantes mercados, na Alemanha (-13,2%; -12,0%) e na Bélgica (-25,9%; -6,7%)", acrescenta.

No mercado extracomunitário, a DREM realça, pela positiva, o aumento de exportações para o Japão, que registaram aumentos de 20,8% nas quantidades e de 25,2% em valor, e, pela negativa, o Reino Unido, que apresentou decréscimos de 31,6% e 15,7%, respetivamente.

Do total comercializado no ano passado, 74,2% correspondeu a vinho engarrafado, vendido em média a 8,29 euros por litro, enquanto em 2021 cada litro custava em média 7,25 euros.

O restante vinho foi vendido a granel a um preço médio de 2,72 euros/ por litro, mais 0,04 euros em relação ao período homólogo.

Por outro lado, indica a DREM, a certificação de bordado da Madeira deu origem a uma receita de primeira venda aproximada dos 489.000 euros em 2022, significando uma quebra de 4,3% em relação ao ano anterior.

Do total certificado pelo IVBAM no ano passado, 79,2% correspondeu a exportações para países da União Europeia, países terceiros e para o território de Portugal continental. Em 2021 esta proporção foi de 76,3%.

TFS // MCL

Lusa/Fim