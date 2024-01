Esta posição foi transmitida por José António Vieira da Silva, ministro dos executivos liderados por José Sócrates e António Costa, no terceiro e último dia do 24º Congresso Nacional do PS, que hoje termina na Feira Internacional de Lisboa (FIL).

"Foram democratas, muitos deles do PS, que criaram o atual Estado de Direito e a separação de poderes e não aceitamos lições de ninguém nessa dimensão. Tenho de dizer que não estou tranquilo quando lemos a notícia de que um membro do Governo [João Galamba] foi escutado quatro anos", apontou.

De acordo com Vieira da Silva, essa notícia não foi desmentida, e se essa prática "for legítima é grave, e se for ilegítima também é grave".

"È sempre grave quando assistimos que se está a pôr em risco os fundamentos da liberdade, da democracia e do Estado de Direito", acentuou o antigo ministro.

PMF // MDR

Lusa/Fim