"O risco de conflito em torno desta função pode desviar-nos da nossa missão [de supervisão e regulação do sistema financeiro]", indica o responsável num comunicado do banco central.

"No ambiente atual, considerei que seria mais útil servir os americanos no meu papel de [simples] governador", declarou Barr, a poucos dias de Donald Trump tomar posse como Presidente dos Estados Unidos, no próximo dia 20.

Michael Barr, que tem funções criadas após a crise financeira de 2008, tinha sido nomeado pelo Presidente cessante dos Estados Unidos, Joe Biden.

A sua demissão torna-se efetiva a partir de 28 de fevereiro e vai permitir a Donald Trump escolher um sucessor entre os membros do comité de política monetária do banco central norte-americano.

A escolha de Trump poderá levar a um recuo na regulação do sistema financeiro, embora a Fed tenha manifestado a intenção de a reforçar.

