Uma nota do BNA refere que a posição de vice-governador mais velho em funções no banco central angolano coloca Manuel António Tiago Dias em condições de dirigir temporariamente o órgão regulador.

José de Lima Massano foi nomeado, na quinta-feira, ministro de Estado para a Coordenação Económica, depois de ter sido exonerado a seu pedido pelo Presidente angolano, conforme uma nota de imprensa da Presidência da República.

O ex-governador, que substituiu nas funções Manuel Nunes Júnior, tomou hoje posse, tendo como principal desafio a diversificação económica e, de imediato, a questão dos subsídios aos combustíveis, nomeadamente o processo de atribuição dos cartões de subvenção à gasolina para taxistas, moto taxistas e embarcações de pesca artesanal.

O Governo angolano anunciou, há uma semana, a retirada gradual de subsídios à gasolina, mantendo a subvenção ao setor agrícola e à pesca, o que fez a gasolina aumentar, de imediato, de 160 kwanzas (0,25 euros) para 300 kwanzas (0,48 euros).

José de Lima Massano exerceu a função de governador do BNA nos períodos de 2010 a 2015, e de dezembro de 2022 até quinta-feira, constando também do seu currículo seis anos de presidência da Comissão Executiva do Banco Angolano de Investimento (BAI), função que exerceu antes e depois do seu primeiro mandato no banco central.

