Ventura diz que respostas de Costa ao caso gémeas "são ineficazes e incompletas"

O presidente do Chega, André Ventura, disse hoje que as respostas enviadas pelo ex-primeiro-ministro António Costa ao parlamento, sobre o caso das gémeas luso-brasileiras, "deixam no ar muitíssimas interrogações" e "são ineficazes e incompletas".