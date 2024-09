André Ventura fez estas acusações na Assembleia da República, numa conferência de imprensa em que apresentou a sua interpretação das palavras hoje proferidas pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, sobre as negociações com o PS para a eventual viabilização do Orçamento do Estado para 2025.

Segundo o presidente do Chega, Hugo Soares, hoje, durante a abertura das Jornadas Parlamentares conjuntas PSD/CDS, afirmou que "o PS andou a enganar a AD (Aliança Democrática) e o país ao fingir que havia um acordo" orçamental.

Ora, para André Ventura, isto significa que Luís Montenegro "mentiu quando disse que não havia um acordo com o PS, porque hoje o seu líder parlamentar deixou claro que havia um acordo até ao último encontro entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro".

"E isto é a prova que o Chega tinha razão quando deixou estas negociações. O PSD mentiu-nos, mas, sobretudo mentiu ao país. É esta atitude permanente de engano, de arrogância e de mentira de um primeiro-ministro que nós não podemos aceitar. As palavras vão ficar por aqui para não serem mais ofensivas, nem mais dilacerantes", advertiu.

A seguir, o líder do Chega atacou a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa, começando por dizer que o chefe de Estado "não sabe o que se passa nas negociações entre os partidos e o Governo" em relação proposta de Orçamento.

"Não deve substituir-se aos partidos, nem ao Governo, nessa função, mas dá a ideia de que o Presidente da República quer fazer nestes últimos dias é substituir-se aos partidos e ao primeiro-ministro, enfim, substituir-se ao país. O que ainda fica mais caricato, porque ninguém lhe ouviu tomar essas posições, pelo menos da mesma forma, em outros casos e em outros contextos, dando uma ideia, por isso, tremendamente má, de parcialidade e de falta de objetividade", declarou.

Mas o presidente do Chega foi ainda mais longe nas críticas, dizendo que gostava que o chefe de Estado interiorizasse o seguinte: "Era importante que não se tornasse um embaraço e uma fonte constante de problemas".

"O Presidente da República deve ser uma fonte de soluções e não uma fonte permanente de intriga e de problemas. Em vez de ser o garante das instituições, está a ser o perturbador das instituições. Ele ameaça dissolver todas as assembleias: a dos Açores, a da Madeira ou a Assembleia Nacional [sic]. O Presidente da República, que está no fim do seu mandato, está a tornar-se um problema em cada dia que passa", acrescentou.

PMF // JPS

Lusa/Fim