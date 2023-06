O acordo, que estará em vigor até 2026, foi assinado na quarta-feira em Caracas, durante a visita do representante da FAO para a América Latina, Mário Lubetkin.

O anúncio foi feito pela representação da FAO para a Venezuela, na sua conta da rede social Twitter, onde divulgou fotos do momento da assinatura do acordo pela vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, pelo vice-presidente de Planificação, Ricardo Menéndez, e por Mário Lubetkin.

"O Marco da Programação País 2023 - 2026 orientará as áreas prioritárias da assistência técnica que a FAO implementará no país em coordenação com o Governo [venezuelano] e no âmbito do Marco de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas", explica o organismo.

Durante a assinatura, Delcy Rodríguez explicou à televisão estatal que o acordo tem como linhas centrais a segurança e soberania alimentar, e o sistema produtivo da economia local.

Rodríguez explicou ainda que relatores independentes da ONU têm medido o impacto das sanções internacionais, que têm produzido "asfixia financeira, económica e comercial" e obrigado à implementação de programas estatais para reduzir os efeitos e apoiar os setores mais vulneráveis do país.

