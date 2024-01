Em dezembro do ano passado, o volume de negócios do comércio denotou uma queda homóloga de 0,1%, superior em 1,6 pontos percentuais (p.p.) ao mês de novembro, salientou o INE.

As vendas no comércio a retalho, por sua vez, aumentaram 1% em dezembro passado (1,1% no mês de novembro), enquanto no comércio por grosso reduziram-se 4,2% (-6,4% no mês anterior).

O instituto de estatística refere ainda que o comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos apresentou uma aceleração de 3,5 p.p. face ao mês anterior, ao registar um aumento de 12% em dezembro passado.

Quanto ao comércio por grosso, que inclui os agentes, exceto de veículos automóveis e motociclos, diminuiu 4,2%, após uma queda 6,4% no mês anterior, enquanto o comércio a retalho, excetuando os veículos automóveis e motociclos abrandou 0,1 p.p., para um crescimento de 1%.

Já os agrupamentos produtos alimentares e produtos não-alimentares registaram andamentos opostos, sendo que os primeiros desaceleraram 2,5 (p.p.), para uma variação homóloga nula, enquanto os que os segundos cresceram 1,6%, contra um aumento de 0,2% observado em novembro.

Além disso, o INE realça que no 4.º trimestre de 2023, as vendas no comércio diminuíram 1,1%, face ao mesmo período de 2022, tendo registado uma variação idêntica na comparação com o trimestre anterior.

Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas, por seu turno, denotaram variações homólogas de 2,2%, 7% e -0,1% em dezembro, contra de 2,3%, 9,4% e 0,5% em novembro), respetivamente.

No conjunto do ano de 2023, os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas (dados brutos) registaram um aumento médio anual de 2,7%, 10,2% e 1,3%, respetivamente, contra subidas de 4,3%, 9,6% e 4,4% em 2022, pela mesma ordem.

JS // JNM

Lusa/Fim