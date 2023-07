"O índice de volume de negócios no comércio a retalho acelerou, passando de uma variação homóloga de 3,0% em maio, para 4,0% em junho", refere o INE sobre os índices de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas no comércio a retalho.

Os produtos alimentares apresentaram "uma variação homologa de 3,7% em junho, superior em 0,9 pontos percentuais em relação ao mês anterior", e os não alimentares "aceleraram 1,1 pontos percentuais, para um crescimento de 4,2%", adianta.

"O índice de volume de negócios no comércio a retalho acelerou, passando de uma variação homóloga de 3,0% em maio, para 4,0% em junho", refere o INE, adiantando que "os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas apresentaram crescimentos homólogos de 2,2%, 8,5% e 2,5% em junho (2,2%, 11,4% e 3,7% no mês anterior), respetivamente".

No segundo trimestre, as vendas no comércio a retalho cresceram 3,2% em termos homólogos, sendo que nos primeiros três meses do ano a subida foi de 1,7%.

