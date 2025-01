Quase 11 milhões de modelos híbridos ou elétricos foram vendidos no mercado chinês em 2024, de acordo com as estatísticas da Federação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CPCA).

Estes modelos representam 47% dos quase 23 milhões de veículos vendidos na China em 2024.

O mercado chinês de veículos elétricos e híbridos tem crescido a passos largos nos últimos anos, em parte facilitado pelos generosos subsídios de Pequim.

Em comparação, estes veículos representaram apenas 22,6% das vendas no mercado europeu em novembro último, de acordo com a Associação dos Construtores Europeus de Automóveis (ACEA).

Mas o abrandamento da segunda maior economia do mundo, que está a pesar no consumo, levou a uma concorrência feroz entre os fabricantes.

O fabricante chinês de veículos elétricos líder, a BYD, domina quase 40% do mercado, com 4.272.145 de veículos vendidos em 2024, segundo dados publicados na semana passada pela empresa.

Mas a situação é menos positiva no mercado internacional, onde as medidas protecionistas aumentaram nos últimos meses, incluindo na Europa, que aumentou as taxas alfandegárias sobre as importações de veículos chineses.

O gigante BYD realizou apenas 12% das suas vendas no mercado externo em dezembro, de acordo com dados da empresa.

Esta situação poderá agravar-se com a entrada em funções, no final de janeiro, do Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu aumentar as taxas sobre as importações chinesas.

Apesar destes desafios, o número total de veículos vendidos no mercado chinês em 2024 - incluindo motores de combustão interna - aumentou 5,5% em comparação com 2023, de acordo com a CPCA.

