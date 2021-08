No ano passado, "a evolução da produção, vendas e consumo de cerveja foi, naturalmente, de queda generalizada, uma vez que o consumo de cerveja em Portugal e no mundo é, marcadamente, de caráter social e de convívio", refere a entidade, num comunicado divulgado na véspera do Dia Internacional da Cerveja.

De acordo com os dados da Associação Cervejeiros de Portugal, "a produção total de cerveja em 2020 fixou-se nos 659 milhões de litros, tendo caído 7,3% face a 2019".

As vendas tiveram uma queda de 15%, "tendo sido consumidos no mercado doméstico cerca de 469 milhões de litros de cerveja no ano passado".

No período em análise, o setor cervejeiro exportou 194 milhões de litros de cerveja, uma subida de 9% face a 2019 (177 milhões de litros), "fruto da reabertura de mercados, especialmente no segundo semestre de 2020", lê-se no comunicado.

O Dia Internacional da Cerveja é um evento mundial assinalado em mais de 50 países e que este ano é celebrado no dia 06 de agosto, altura em que associação vai lançar a campanha 'Saber Cerveja'.

"Habitualmente, o associativismo não está tão próximo dos consumidores, para romper este paradigma criámos a marca e programa Saber Cerveja, que visa informar e trazer mais saber sobre cerveja", afirma o secretário-geral da Associação Cervejeiros de Portugal, Francisco Gírio, citado em comunicado.

"Mas a ação do 'Saber Cerveja' vai mais longe do que um 'hub' de informação em plataformas sociais: neste ano e meio atípico, e particularmente difícil para o setor, a associação criou ao abrigo deste programa a Academia da Cerveja, um conjunto de cursos de curta-duração para profissionais do setor Horeca [Hotéis, Restaurantes e Cafés], e publicou o Guia dos Cervejeiros em Portugal 2020-2021, um mapeamento do melhor que se faz nos 18 distritos e ilhas em matéria de cerveja, promovendo as cervejeiras nacionais, industriais e artesanais, que hoje são mais de 100 empresas", adianta o responsável.

O Dia Internacional da Cerveja foi criado em 2007, em Santa Cruz da Califórnia, e começou por ser uma celebração apenas no bar dos fundadores, que depois se expandiu até se transformar num evento mundial.

Em Portugal, a data é celebrada pela Confraria da Cerveja, uma entidade não lucrativa que nasceu do sonho de sete personalidades portuguesas do setor cervejeiro.

ALU // CSJ

Lusa/Fim