Como explicou hoje a Associação dos Construtores Europeus de Automóveis (ACEA), este crescimento explica-se em parte pelo facto de ter havido dois dias de vendas adicionais em relação ao mesmo mês do ano passado, quando as férias da Páscoa foram em abril.

Durante os primeiros quatro meses do ano, os registos de automóveis novos na União Europeia (UE) aumentaram 6,6% para cerca de 3,7 milhões de unidades, com um forte crescimento na Alemanha e em Espanha de 7,8%, seguidos pela França (+7%) e Itália (+6,1%).

Em abril último, os automóveis elétricos a bateria detinham quase 12% do mercado automóvel da UE, enquanto os híbridos elétricos aumentaram de uma quota de 24,9% para 29,1%, ao passo que a quota combinada dos veículos a gasolina e a gasóleo caiu para menos de metade do mercado, passando de 52,8% para 48,9%.

Em abril, as matrículas de automóveis elétricos a bateria aumentaram 14,8% para 108.552 unidades, mantendo a sua quota de mercado em cerca de 12%. A França e a Bélgica registaram os aumentos mais significativos, de 45,2% e 41,6%, respetivamente.

De janeiro a abril, foram matriculados 441.992 novos automóveis elétricos a bateria, o que representa um aumento de 6,4% em relação ao ano anterior.

Os automóveis híbridos elétricos também registaram um forte crescimento, com um aumento de 33,1% nas matrículas em abril, com a França (+48,1%), a Espanha (+38,5%), a Alemanha (+25,9%) e a Itália (+22,8%) a liderarem, com matrículas que totalizaram 265.992 unidades. Isto elevou a quota de mercado dos híbridos elétricos para 29,1%, contra 24,9% em abril de 2023.

As matrículas de automóveis híbridos 'plug-in' registaram um aumento de 3,7% no mês passado. Em abril, os híbridos 'plug-in' representaram 6,8% do mercado automóvel total, com 62.148 unidades vendidas.

As vendas de automóveis a gasolina aumentaram 7,3% para 328.967 em abril, impulsionadas por ganhos de dois dígitos em mercados-chave como a Espanha (+24,1%), a Alemanha (+18,6%) e a Itália (+14,1%). No entanto, a sua quota de mercado diminuiu de 38,1% para 36% em comparação com o mesmo mês do ano passado.

Entretanto, o mercado dos automóveis a gasóleo manteve-se estável, com cerca de 118.000 unidades, o que representa quase 13% do mercado.

Apesar de quedas substanciais em mercados importantes como a Itália (-21,1%), Espanha (-19,3%) e França (-18,1%), um aumento significativo na Alemanha (+28,2%) ajudou a compensar estas perdas.

