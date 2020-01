Vendas de automóveis na União Europeia sobem 1,2% para 15,3 milhões em 2019 O registo de matrículas de automóveis na União Europeia cresceu 1,2% para 15,3 milhões em 2019, depois de 15,2 milhões em 2018, divulgou hoje a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA). economia Lusa economia/vendas-de-automoveis-na-uniao-europeia-sobem-_5e20a136173a6f1c316d0a53





De acordo com a ACEA, em 2019, matricularam-se 15.340.188 veículos nos 28 países que compõem a União Europeia, um aumento face aos 15.159.336 registados em 2018.

Segundo a ACEA, este é o sexto ano consecutivo de crescimento do mercado automóvel comunitário.

"O último trimestre de 2019, e dezembro em particular, empurraram a prestação anual do mercado da União Europeia para território positivo", assinala a ACEA em comunicado.

De acordo com os dados da organização, o mercado que mais cresceu foi a Alemanha (5,0%), seguindo-se a França (1,9%) e a Itália (0,3%), mas pelo contrário a Espanha (4,8%) e o Reino Unido (2,4%) viram a procura diminuir.

Em Portugal também se registou uma descida nas vendas de automóveis, com o mercado a recuar 2,0% para 223.799 veículos matriculados em 2019, segundo a ACEA.

De acordo com a associação, o grupo Volkswagen tem 24,3% de quota de mercado na União Europeia, seguindo-se o grupo PSA (Peugeot-Citroën-Opel) com 15,9%, e da Renault, com 10,6%.

JE // EA

Lusa/Fim