"As vendas consolidadas cresceram 8,3% (+10,7% a taxas de câmbio constantes) e atingiram 20,9 mil milhões de euros" no ano passado, refere o grupo no comunicado sobre vendas preliminares enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Todas as insígnias contribuíram para este sólido desempenho, permitindo ao grupo registar um LFL ['like-for-like', ou seja, vendas em lojas que operaram sob as mesmas condições no período em análise] de 8,0%", adianta a Jerónimo Martins.

No último trimestre de 2021, "as vendas aumentaram 11,5% (+13,7% a taxas de câmbio constantes), cifrando-se em 5,7 mil milhões de euros com um LFL de 10,5%", acrescenta, apontando que "o forte crescimento de volumes no período foi também acompanhado pelo aumento da inflação nos cabazes" das suas áreas de negócio.

ALU // CSJ

Lusa/Fim