Vendas da Jerónimo Martins cresceram 20,6% para 30,6 mil ME em 2023

As vendas da Jerónimo Martins cresceram, no ano passado, 20,6%, para 30,6 mil milhões de euros, indicou hoje o grupo, que detém o Pingo Doce, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).