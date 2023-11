Face a setembro de 2022, o volume das vendas a retalho abrandou 2,9% na zona euro e 2,7% na UE, tendo na comparação com agosto diminuído, respetivamente, 0,3% e 0,2%.

De acordo com os dados do gabinete estatístico da UE, os maiores recuos homólogos nas vendas a retalho, em setembro, foram registados na Eslovénia (-17,0%), na Bélgica (-8,4%) e na Hungria (-7,3%), enquanto as principais subidas se observaram em Espanha (7,5%), Chipre (4,1%) e no Luxemburgo (2,6%).

Na comparação com agosto, por seu lado, a Eslováquia (-2,0%), a Suécia (-1,1%) e a Alemanha e os Países Baixos (-0,8% cada) apresentaram os principais recuos nas vendas a retalho, por oposição à Eslovénia (1,1%), a Polónia (1,0%) e a Dinamarca (0,9%), que registaram os maiores avanços.

Em Portugal, o indicador subiu 1,1% face a setembro de 2022 e recuou 0,2% quando comparado com agosto.

