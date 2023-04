"É a confusão total de um Governo que não tem nem rei nem roque, de um Governo que não sabe para onde vai, de um Governo que toma decisões com recursos financeiros que estão à disposição da nossa região para satisfazer egos", afirmou Vasco Cordeiro, antigo presidente do Governo Regional.

O líder socialista açoriano falava na abertura das jornadas do grupo parlamentar do PS/Açores, que arrancaram hoje na ilha de Santa Maria, subordinadas ao tema "Políticas de Coesão e Desenvolvimento para a Ilha de Santa Maria".

Vasco Cordeiro referiu-se, em concreto, a recentes declarações do titular pela pasta das Finanças dos Açores, que anunciou que a empresa Atlânticoline vai contar na sua frota com dois navios elétricos para operarem nas ilhas do Triângulo (Faial, Pico e São Jorge), libertando atuais embarcações para novas rotas, como por exemplo Ponta Delgada-Vila do Porto", na ilha de Santa Maria.

"Ninguém está contra construção de navios elétricos nem ninguém está contra que Santa Maria e São Miguel passem a usufruir de ligações marítimos para transporte de passageiros. Mas o Governo está a navegar à vista por uma razão muito simples, porque nesta matéria, como em tantas outras o Governo Regional não se entende e não se entende entre si", considerou.

Vasco Cordeiro acrescentou que, em matéria de transportes marítimos de passageiros, a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, "diz uma coisa" e o secretário das Finanças, Duarte Freitas, "diz outra".

"O Governo Regional gasta cerca de 70 mil euros com um estudo sobre o transporte marítimo, cujos resultados não são conhecidos, e depois vai tomando decisões avulsas mais próprias da satisfação dos egos de cada um dos membros do Governo do que propriamente decisões que sirvam uma abordagem estratégica a um setor fundamental como é o dos transportes marítimos da região", sustentou.

Criticando a forma como o Governo Regional escolheu para resolver o assunto dos transportes marítimos de passageiros na Região, o líder do PS/Açores disse que, se os socialistas estivessem na liderança do executivo açoriano, e "se tivessem 25 milhões de euros para investir na questão da transição energética ou da transição climática", aplicariam aquele montante "numa reforma estrutural dos transportes terrestres coletivos de passageiros nas ilhas da região, alinhada com a mobilidade elétrica".

Vasco Cordeiro apontou ainda a "ausência de uma estratégia clara" que privilegie a criação de emprego na região, alertando que os Açores "estão a ficar para trás" em vários domínios.

"Fruto da inoperância, fruto da incapacidade, fruto da incompetência, estamos sucessivamente não apenas a perder oportunidades, mas a destruir aquilo que já existia e que tinha e até funcionava em benefício das nossas ilhas, como é o caso da ilha de Santa Maria", vincou.

O líder dos socialistas açorianos disse que as medidas tomadas pelo governo regional "parecem ser com o intuito de evitar que os açorianos possam beneficiar delas".

O líder do PS/Açores alertou que a região regista, "com este Governo, das piores taxas de execução de investimento dos últimos anos", enquanto as finanças públicas regionais estão numa "situação de descontrolo".

Vasco Cordeiro assinalou que "em cada cerca de 100 euros que o Governo Regional disse que ia investir, apenas conseguiu investir pouco mais de 60 euros".

