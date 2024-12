"Podemos ser mais cautelosos quando consideramos os próximos ajustamentos à política monetária", reiterou Jerome Powell, confirmando as expectativas dos analistas ouvidos pela Lusa de que seria adotado um tom mais cauteloso, face à incerteza global e possíveis impactos de políticas do presidente eleito, Donald Trump.

As taxas diretoras foram reduzidas em 25 pontos base, para o intervalo de 4,25% a 4,50%. Como salientou o presidente da Fed, as projeções individuais dos participantes é que o nível das taxas vai ser 3,9% no final de 2025, previsões medianas que "são mais altas que setembro", indicando um ritmo mais lento de cortes.

"O ritmo mais lento de cortes reflete leituras mais altas de inflação este ano", admitiu o responsável do banco central norte-americano, ainda que assegurando que "à medida que a economia evolui, a política monetária vai ajustar-se".

Apesar da inflação estar mais elevada que o esperado, a Fed continua a considerar que está na trajetória de abrandamento e que ainda estão "no caminho para continuar a cortar", com Powell a salientar que os cortes que acontecerem não estão já definidos, vão ser consoante os dados.

