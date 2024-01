As operações da rede Vinti4 subiram para 15,5 milhões de escudos (141 milhões de euros), 13% das quais com cartões internacionais.

A quantidade cresceu de 3,1 para 3,6 milhões de operações, sendo a maioria pagamentos em terminais POS, havendo ainda levantamentos, depósitos, transferências, carregamentos de telemóveis e pagamentos de serviços.

Ainda de acordo com a síntese mensal dos pagamentos de retalho publicada pelo Banco de Cabo Verde (BCV), foram usados menos cheques e com menor valor do que no mesmo mês do ano anterior, enquanto as transferências bancárias e o respetivo valor aumentaram.

Em novembro de 2023, o total de cheques ascendeu a cerca de 21.000, no valor de 6,2 mil milhões de escudos (56 milhões de euros), enquanto as transferências aproximaram-se de 100 mil, no valor de 16 mil milhões de escudos (146 milhões de euros).

LFO // RIPE

Lusa/Fim