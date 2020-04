A informação surge num comunicado sobre a atividade do primeiro trimestre deste ano, em que o impacto da pandemia de covid-19 ainda foi limitado.

A empresa registou no período a nível global um prejuízo de 238 mil milhões de dólares, quase o dobro do registo homólogo de 2019, "influenciado principalmente pela diminuição do volume de vendas e aumento de custos operacionais", lê-se em comunicado.