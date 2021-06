As empresas concessionárias do Corredor Logístico de Nacala enviaram na terça-feira aos bancos envolvidos no 'project finance' uma nota "irrevogável" para liquidar o valor remanescente a 22 de junho, anunciou a Vale, concluindo assim a aquisição da parte da Mitsui no empreendimento.

O corredor logístico diz respeito a mais de mil quilómetros de linha férrea e a um porto, em Nacala, para exportação do carvão extraído em Moatize, interior de Moçambique.

O acordo com a firma japonesa Mitsui foi divulgado em janeiro, como parte do processo de abandono da exploração de carvão por parte da minera brasileira, invocando uma viragem com preocupações ambientais.

"Com a simplificação da governança e da gestão dos ativos, a Vale dá continuidade ao processo de desinvestimento responsável da sua participação no negócio de carvão, pautado" pela "preservação da continuidade operacional da mina de Moatize e do Corredor Logístico de Nacala", afirmou a Vale no comunicado.

A multinacional está a procurar um comprador da operação em Moçambique e pretende entregar a mina com maior capacidade de produção depois de obras realizadas nos últimos meses.

O carvão é um dos principais produtos de exportação de Moçambique e a Vale emprega cerca de 8.000 pessoas, perto de 3.000 trabalhadores próprios e os restantes subcontratados.

LFO // VM

Lusa/Fim