De acordo com o relatório e contas de 2022 da Sociedade Interbancária e Sistema de Pagamentos (SISP), consultado hoje pela Lusa, o serviço "Acquiring Internacional" -- marcas internacionais -- registou um crescimento acentuado, "marcado pela retoma do turismo e a normalização das atividades" no setor do turismo, após a pandemia de covid-19.

A utilização destes cartões internacionais, essencialmente por turistas, setor que garante 25% do Produto Interno Bruto do arquipélago, já tinha crescido mais de 30% em 2021, recuperando das quebras do ano anterior, devido à pandemia.

"A tendência de crescimento registada em 2021 manteve-se em 2022, a nível do serviço Acquiring Internacional, com a retoma do turismo e do funcionamento da hotelaria no país, um aumento a nível de número de operações de 176% quando comparado com o período homólogo, ultrapassando o que foi o ano de 2019, em 60%", refere o relatório e contas.

Acrescenta que o número de transações com cartões internacionais registadas em 2022 ultrapassou os dois milhões, contra as 728 mil operações de 2021 ou os 1,2 milhão de 2019, antes dos efeitos económicos da pandemia.

"Com relação ao volume transacionado, registou-se um aumento de 134%, em relação a 2021, e 20% quando comparado com o total registado em 2019. As operações com cartões Visa representaram 55% das transações com cartão internacional, contra 44% das registadas com cartão Mastercard", aponta ainda.

"À semelhança do que tem acontecido com o serviço vinti4, as compras com cartões internacionais estão cada vez mais, a ganhar peso com relação aos levantamentos nos Caixas Automáticos, como resultado da estratégia de massificação desse serviço iniciado nos últimos anos, com vista a dotar o país, cada vez mais turístico, de uma rede de aceitação de cartões internacionais em todos os setores da atividade", refere o documento.

Cabo Verde registou ainda 4.730 operações com cartão AMEX (American Express), sendo que em 2021 esse registo foi de 1.337 operações, representando apenas 0,2% do total de operações no arquipélago com cartões internacionais.

"Mostra o início da penetração da marca no mercado nacional e o impacto desse arranque ter ocorrido durante o período da pandemia", destaca o relatório.

Em comissões, a Visa pagou a Cabo Verde 187,3 milhões de escudos (1,7 milhão de euros), mais 126,5% face a 2021, enquanto a Mastercard pagou mais de 204,5 milhões de escudos (1,8 milhão de euros), mais 144,2%.

"A complementar a aceitação de cartões Visa e Mastercard, a SISP apostou na aceitação mais recente dos cartões American Express com vista a trazer um nicho de turistas fidelizados dessa marca, associado a perfis de alto valor acrescentado, estando o desenvolvimento desta linha de aceitação a dar os seus primeiros passos após a retoma da atividade turística", conclui o relatório e contas de 2022.

De acordo com o relatório de Movimentação de Hóspedes em Cabo Verde em 2022, com as estatísticas do turismo produzidas pelo INE, o número de hóspedes ultrapassou no ano passado o recorde anterior, que foi de 819.308 turistas em 2019, antes da pandemia, e cresceu ainda 394% face aos 169.068 turistas em 2021.

