A UM estimou que as exportações de serviços vão duplicar em 2023, graças à recuperação da indústria do turismo e do jogo, o motor da economia de Macau, de acordo com um comunicado divulgado na segunda-feira.

O Centro de Estudos e o Departamento de Economia da UM disse acreditar que Macau vai registar 25,3 milhões de visitantes este ano, cinco vezes mais do que em 2022 e 64% do registado em 2019, antes da pandemia.

A cidade registou 9,4 milhões de visitantes durante os primeiros cinco meses de 2023, o triplo do registado em igual período do ano passado, enquanto a taxa de ocupação hoteleira foi de 76,7%, mais 39,4 pontos percentuais do que no mesmo período de 2022.

Em dezembro, Macau anunciou o fim da política 'zero covid', aplicada no território tal como aconteceu na China, cancelando a maioria das medidas de prevenção e contenção da doença, depois de quase três anos de rigorosas restrições.

Os académicos da UM disseram que "o mercado de trabalho está a recuperar gradualmente" e previram que a taxa de desemprego, que atingiu 4% no ano passado, vai cair para 2,6% e que o salário mediano vai subir 9,6% até ao final de 2023.

A UM estimou que as receitas do Governo de Macau, dependentes dos impostos sob o jogo, vão atingir 76,5 mil milhões de patacas (8,7 mil milhões de euros), mais 16,7% do que o previsto pelas autoridades do orçamento para este ano.

As receitas do jogo em Macau atingiram 80,1 mil milhões de patacas (9,1 mil milhões de euros) na primeira metade de 2023, o valor mais elevado desde o início da pandemia da covid-19, e o triplo do registado em igual período do ano passado.

As concessionárias de jogo em Macau acumularam desde 2020 prejuízos sem precedentes e o Governo tem sido obrigado a recorrer à reserva extraordinária para responder à crise, já que cerca de 80% das receitas governamentais provêm dos impostos sobre o jogo.

A indústria do jogo, o motor da economia da cidade, representa 55,5% do produto interno bruto (PIB) de Macau e dá trabalho a mais de 80 mil pessoas, ou seja, cerca de 17% da população empregada.

VQ (JMC) // EJ

Lusa/Fim