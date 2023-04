"Nós este ano, em termos eletrónicos fomos líderes mundiais nessa área, em segundo lugar veio a universidade [de Pequim] Tsinghua com 13 'papers'", notou o vice-reitor para os Assuntos Globais da UM.

Os artigos científicos da instituição de ensino superior da região administrativa especial abordaram temas como a conversão de dados, comunicações 'wireless' ou conversão de energia.

A 70.ª edição da 'International Solid State Circuits Conference (ISSCC)' [Conferência Internacional de Circuitos em Estado Sólido] distinguiu ainda Rui Martins como principal colaborador entre 1954 e 2023.

"Ninguém acredita, mas somos líderes mundiais nessa área", apontou o académico, diretor do instituto de Microeletrónica e diretor fundador do Laboratório de Referência do Estado em Circuitos Integrados em Muito Larga Escala Analógicos e Mistos, ambos da Universidade de Macau.

Em entrevista, o responsável disse que a pesquisa da Universidade de Macau na área da ciência dispõe este ano de um orçamento interno de 100 milhões de patacas (11,2 milhões de euros), recebendo ainda 440 milhões (49,5 milhões de euros) de entidades externas, como o Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT) de Macau, o Governo local, através do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA), e entidades do interior da China.

"Em termos de financiamento de investigação científica e comparado com outras universidades, acho que é um bom investimento", afirmou o vice-reitor para os Assuntos Globais da UM.

Rui Martins sublinhou avanços da instituição no estudo do "cancro da mama e do cólon, que são aqueles mais frequentes em Macau". Realçou ainda o desenvolvimento, durante a pandemia, de "dois ventiladores sofisticados e avançados em termos de eletrónica", que foram doados a duas universidades em África, uma em Maputo [Moçambique] e outra no Lubango [Angola]".

No que diz respeito a parcerias na área da investigação científica, o responsável admitiu que há "poucos projetos" com Portugal e que o baixo investimento noutros países influencia potenciais parcerias com Macau.

"Tenho notado", reagiu. E acrescentou: "Em Portugal, onde há projetos financiados em Ciência e Tecnologia, bem financiados, são essencialmente pela União Europeia e alguns projetos também pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), mas programas para a cooperação com Macau especificamente, os valores são muito baixos".

Para desenvolver essa colaboração, "esses valores têm de aumentar".

Rui Martins lembrou que, em 2017, foi assinado entre a FCT e a FDCTM um memorando de entendimento com o objetivo de incentivar a cooperação entre as instituições de investigação das duas regiões. "Durante a pandemia esteve um bocado parado", disse o responsável, sublinhando que decorrem negociações para uma nova edição.

"O fundo que se colocou aí, se não me engano, foi de 300 mil euros", disse Martins, admitindo que é um valor "muito baixo, para não dizer insignificante" e que "não permite desenvolver projetos de elevada envergadura".

"Espero que agora no programa seja aumentado esse montante", acrescentou.

