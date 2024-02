O projeto, realizado no âmbito do Programa Intergovernamental de Cooperação Europeia em Ciência e Tecnologia (COST) - "BeSafeBeeHoney: Beekeeping Products Valorisation and Biomonitoring for the Safety of Bees and Honey", vai ser desenvolvido pela Faculdade de Ciências e Tecnologia.

"Com uma abordagem claramente multidisciplinar, o projeto 'BeSafeBeeHoney' reúne conhecimentos científicos em diversas áreas, para que a produção e transferência de evidências científicas inovadoras sejam capazes de defender a saúde das abelhas e apoiar uma apicultura sustentável num contexto de alterações climáticas", revelou a investigadora Sara Leston.

A especialista do Centro de Ecologia Funcional do Departamento de Ciências da Vida ??da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC explicou que a ação se centra também na recuperação e valorização dos produtos derivados do mel das colmeias e na sua utilização para proporcionar novas oportunidades de mercado sustentáveis e económicas.

"Em conformidade com os princípios das ações do COST, o projeto irá ainda ao encontro da igualdade de género, da capacitação das mulheres e da inclusão, uma vez que mais de metade dos membros da equipa do projeto são mulheres, jovens investigadores e investigadores de diversos países com objetivos de inclusão.

A ação pretende ainda assegurar a realização da estratégia "Do prado ao prato", que deve garantir um sistema alimentar justo, saudável e respeitador do ambiente, e, simultaneamente, a subsistência dos agricultores.

"A estratégia abrangerá toda a cadeia de abastecimento do mel e dos seus produtos, enquadrada na Estratégia de Biodiversidade - que visa proteger a natureza, inverter a degradação dos ecossistemas e travar a perda de abelhas - e na Estratégia de Economia Circular, que inclui todas as medidas que promovem processos circulares e garantem a redução de resíduos".

A ação "BeSafeBeeHoney" reúne investigadores e intervenientes não científicos, contando já com 53 membros no Comité de Gestão e um total de 270 participantes de universidades, centros de Investigação e Desenvolvimento, organizações governamentais e intergovernamentais, Organizações Não Governamentais e Pequenas e Médias Empresas, distribuídos por 41 países dentro e fora da União Europeia.

