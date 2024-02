O projeto, apresentado na quinta-feira pela União Europeia, pela vice-ministra para os Assuntos da ASEAN, Milena Rangel, e o ministro do Comércio e Indústria, Filipus Pereira, tem duração de três anos e está a ser implementado pelo Centro de Comércio Internacional em parceria com o Governo timorense.

Segundo o comunicado conjunto da União Europeia e do Governo timorense, o projeto irá dar assistência técnica e de capacitação a Timor-Leste no processo de adesão à ASEAN, de pós-adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC) e ao Acordo de Parceria Económica com a organização europeia.

Timor-Leste vai assinar o protocolo de adesão à OMC durante a 13.ª conferência ministerial da organização, que vai decorrer entre 26 e 29 deste mês em Abu Dhabi.

A diretora-geral adjunta para a Ásia e Pacífico no Serviço Europeu de Ação Externa, Paola Pampaloni, salientou que a União Europeia está empenhada em apoiar "Timor-Leste na promoção do desenvolvimento sustentável através da diversificação económica e da qualificação dos recursos humanos".

"Timor-Leste acredita no potencial do comércio como uma força motriz para promover o crescimento económico e o desenvolvimento, elevar os padrões de vida e promover o objetivo da estabilidade, paz e boa governação", afirmou a vice-ministra para os Assuntos da ASEAN.

A diretora-geral adjunta para a Ásia e Pacífico no Serviço Europeu de Ação Externa, Paola Pampaloni, está em Timor-Leste no âmbito primeiro diálogo de parceria com o país após a assinatura, em novembro passado, do acordo de Samoa, que substitui o acordo de Cotonu.

