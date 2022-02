"Tenho hoje a alegria de anunciar hoje o plano África-Europa no valor de 150 mil milhões de euros. Este é o primeiríssimo plano regional no quadro da 'Global Gateway', a nossa estratégia mundial de investimento, dois meses após o seu lançamento", anunciou Ursula von der Leyen, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente do Senegal, Macky Sall.

Apontando que este plano será posto em prática numa parceria entre a 'Equipa Europa' e as autoridades africanas, a presidente do executivo comunitário sublinhou que, para levar a cabo os projetos 'Global Gateway', será necessário "o envolvimento de todos: cidadãos, autoridades locais, parlamentos".

"A Global Gateway envolverá toda a gente, para criar crescimento e criar confiança", disse, referindo-se à estratégia recentemente criada pela Europa entendida como uma resposta à 'Nova Rota da Seda' - projeto que a China tem já em curso à escala mundial -- e que prevê a mobilização de 300 mil milhões de euros de fundos públicos e privados em projetos de infraestruturas a nível mundial até 2027.

Referindo que a reunião de hoje com Macky Sall permitiu também avançar nos preparativos da cimeira UE-África que se celebra na próxima semana em Bruxelas -- o Senegal assumiu recentemente a presidência da União Africana (UA) -, Ursula von der Leyen adiantou que "os investimentos estarão no cerne das discussões" nessa cimeira.

"As nossas duas uniões partilham uma mesma visão, a de criar um espaço comum de estabilidade e de prosperidade. E nesta cimeira devemos estabelecer os meios concretos de alcançar esse objetivo", declarou, defendendo então que o melhor meio de atingir o objetivo comum de estabilidade e prosperidade é através de investimentos em setores-chave.

"A 'Global Gateway' é a nossa estratégia global de investimento, baseada nos valores com os quais Europa e África estão comprometidos, tais como a transparência, a sustentabilidade, a boa governação e a preocupação com o bem-estar da população. Com a 'Global Gateway' serão feitos investimentos nas infraestruturas. Nas infraestruturas estratégicas, da indústria, mas também no domínio da saúde, da juventude e da educação, tão importante", disse.

Por seu lado, o Presidente do Senegal destacou também a importância de Europa e África trabalharem em conjunto, realçando igualmente a importância da cimeira de 17 e 18 de fevereiro em Bruxelas para a "modernização" da parceria entre os dois continentes.

"A nossa ambição comum para essa cimeira é de uma parceria renovada, modernizada e mais orientada para a ação", disse.

"Europa e África têm interesse em trabalhar juntas. Primeiro, porque face à nossa proximidade geográfica, a paz e a segurança dos dois continentes estão estreitamente ligadas. Depois, porque devido aos seus recursos humanos e naturais, África oferece à Europa oportunidades de investimento e de parceria para um crescimento e prosperidade partilhados", prosseguiu.

Observando que "não faltaram temas" de discussão, Macky Sall apontou a título de exemplo "a paz e segurança, a luta contra o terrorismo, infraestruturas em África, agricultura, relançamento das economias após a pandemia, transição energética e transformação digital do continente, combate às alterações climáticas e a resposta à covid-19".

"Tivemos uma troca aprofundada de pontos de vista, que será finalizada na cimeira", afirmou, recordando que os trabalhos prosseguirão ainda hoje e na sexta-feira em Dacar com encontros que contarão com a presença também de cinco comissários que acompanharam Von der Leyen nesta deslocação ao Senegal.

As primeiras palavras da presidente do executivo comunitário na conferência de imprensa hoje realizada no Palácio Presidencial de Dacar foram para felicitar o Senegal pela conquista da Taça das Nações Africanas (CAN),

"Parabéns ao Senegal pela grande vitória na CAN. Já tive a oportunidade de ter a taça nas minhas mãos, é impressionante", disse.

