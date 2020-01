UGT afirma que PS vai tentar junto do Governo melhorar proposta de aumento salarial O secretário-geral da UGT afirmou hoje que o PS lhe manifestou disponibilidade para tentar junto do Governo, na fase de especialidade do Orçamento, melhorar a proposta de 0,3% de aumento salarial para a administração pública em 2020. economia Lusa economia/ugt-afirma-que-ps-vai-tentar-junto-do-governo_5e14ba388362ff1c25c8a6d0





Esta posição foi transmitida por Carlos Silva após uma reunião de uma hora com a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, na Assembleia da República, e que teve como tema central a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020.

"Transmitimos ao PS a necessidade de valorizar os salários em Portugal, não apenas os do setor privado, mas também os da administração pública. Em sede de especialidade, o PS disse-nos que irá procurar junto do Governo verificar até que ponto pode alterar para melhor a proposta de aumento salarial de 0,3% para a administração pública", revelou o secretário-geral da UGT.

Também de acordo com Carlos Silva, na conversa com Ana Catarina Mendes, foi "garantido à UGT que o Governo está a fazer um esforço no sentido de lançar para 2021 uma melhoria do ponto de vista salarial".

"Se a inflação voltar a ser ao nível de 0,3%, independentemente do que acontecer em termos estruturais, o Governo manterá no mínimo aquilo que está no seu programa: 1,1% de aumento para 2021", completou o dirigente máximo da central sindical.

