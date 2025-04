"Tomámos nota do anúncio feito pelo Presidente [dos EUA, Donald] Trump. Queremos dar uma oportunidade às negociações. Enquanto finalizamos a adoção das contramedidas da UE, que receberam um forte apoio dos nossos Estados-Membros, vamos suspendê-las durante 90 dias", afirmou, numa curta declaração escrita.

A presidente do executivo comunitário salientou também que "se as negociações não forem satisfatórias", as contramedidas "entrarão em vigor", acrescentando que os trabalhos preparatórios prosseguem.

"Como já referi, todas as opções permanecem em cima da mesa, reiterou.

O porta-voz da Comissão Europeia para o Comércio Olof Gill explicou, na habitual conferência de imprensa diária, que o executivo -- que tutela a política comercial da UE -- "carregou no botão de pausa para dar espaço às negociações", referindo ainda que se estas não forem satisfatórias, as tarifas europeias entrarão em vigor.

