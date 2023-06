"A Liga dos Estados Árabes é um parceiro muito importante para a União Europeia; durante anos, cooperámos de forma estreita em temas importantes para ambos, como a luta contra o terrorismo, a não proliferação, os direitos humanos e o processo de paz no Médio Oriente", disse Borrell no final de uma reunião com o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito e atual secretário-geral da Liga, Ahmed Abul Gheit.

De acordo com a agência de notícias Europa Press, Borrell destacou também a cooperação com a Liga Árabe e com a Arábia Saudita para relançar o processo de paz no Médio Oriente através de "medidas concretas" que serão anunciadas nos próximos meses.

Ainda assim, insistiu que a UE continuará sem reconhecer o governo sírio nem o seu Presidente Basjar al-Assad, apesar do regresso à Liga Árabe em maio do ano passado.

"É uma decisão soberana que respeitamos completamente, mas ocorreu num contexto em que o regime sírio não fez qualquer esforço significativo para resolver o conflito", argumentou Borrell.

"Neste momento não há uma vontade séria do regime sírio para prestar contas, e a UE não encara isto de forma ligeira, daí termos pedido o adiamento da reunião ministerial com a Liga Árabe", concluiu o chefe da diplomacia europeia.

MBA // CSJ

Lusa/Fim