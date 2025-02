"Estamos prontos. Sim, é a resposta com a maior cautela diplomática e podemos atuar dentro de uma hora como União Europeia", sublinhou no primeiro debate eleitoral frente a frente com o seu rival conservador, Friedrich Merz, nas emissoras públicas ZDF e ARD, para as eleições legislativas de 23 de fevereiro.

O social-democrata recordou que a política comercial é uma competência comunitária, acrescentando: por isso, é importante que "enquanto europeus, nos mantenhamos fiéis às nossas regras comuns quando os Estados Unidos recorrem a políticas tarifárias".

A Alemanha, sublinhou, é uma nação muito forte em termos de exportações e vai sofrer com as tarifas norte-americanas.

"É por isso que dependemos dos outros para nos verem como um parceiro solidário, não só na política aduaneira, mas também em todas as outras políticas", afirmou.

A maior parte das exportações alemãs em dezembro foram para os Estados Unidos, embora tenham caído 3,5% em relação a novembro, para 13,5 mil milhões de euros.

