A central solar fotovoltaica será composta por 120 painéis com uma potência global de 65 quilowatts ocupando uma área de cerca de 500 metros quadrados, prevendo-se a sua conclusão dentro de cinco meses, no quadro do Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação (PAFAE) de São Tomé e Príncipe.

O adido da cooperação da delegação da União Europeia no arquipélago, Davide Morucci, considerou que "esta instalação vai contribuir para que o CIAT se torne sustentável do ponto de vista energético, financeiro e ambiental".

Para Morruci o sistema de produção da energia fotovoltaica também vai contribuir para solucionar o problema da instabilidade energética "que é responsável por danificar os equipamentos e comprometer o armazenamento de amostras para a realização de estudos" no CIAT.

"Vai igualmente contribuir para suprir o perfil de carga atual do CIAT com energia solar fotovoltaica em regime do autoconsumo para reduzir o custo mensal associado a faturação do fornecimento de eletricidade, isto através da geração da energia renovável descentralizada reduzindo assim o consumo da eletricidade da rede pública e do grupo gerador a diesel", disse o representante da União Europeia.

Também o diretor do CIAT, Gaspar da Graça, assegurou que esta central vai ajudar a reduzir as dificuldades dos trabalhadores face à instabilidade energética no país.

"Nós padecemos com cortes frequentes de energia que tem condicionado os nossos serviços, e hoje com esta central, certamente nós vamos ultrapassar este problema na medida em que podemos contar com a eletricidade 24 horas por dia e as nossas análises poderão correr eficientemente", disse Gaspar da Graça.

O diretor do CIAT disse ainda que com a segurança energética que será assegurada pela central solar os trabalhos da instituição serão "mais eficientes" e "sem qualquer preocupação na entrega dos resultados" de investigação.

O Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação (PAFAE) de São Tomé e Príncipe é financiado pela União Europeia, cofinanciado pelo Camões, I.P. e implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) em parceria com o Ministério de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca (MADRP) de São Tomé e Príncipe e tem vindo a contribuir para a fortalecimento da economia e a criação de emprego em São Tomé e Príncipe no setor das fileiras agrícolas de exportação.

JYAF // ANP

Lusa/Fim