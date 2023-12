João Leão, nomeado pelo Governo para o cargo do TCE em novembro, tinha já passado no 'crivo' do Parlamento Europeu, que deu o seu aval à integração do economista na instituição como membro do TCE para o período entre 01 de março de 2024 e 28 de fevereiro de 2030.

João Leão é professor de Economia e Finanças Públicas e vice reitor do ISCTE -- Instituto Universitário de Lisboa e foi ministro das Finanças entre 2020 e 2022, depois de ter exercido funções como secretário de Estado do Orçamento entre 2015 e 2020.

O Conselho da UE aprovou também hoje a nomeação de Hans Lindblad como membro sueco do TCE.

O cargo de membro português estava por preencher desde a morte de João Figueiredo, em 30 de junho de 2021.

A instituição, o auditor externo independente da UE, foi presidida pelo jurista Vítor caldeira entre janeiro de 2008 e setembro de 2016.

