Com um comprimento total de 4.068 metros e um vão entre pilares de 2.023 metros, a estrutura, batizada como "Ponte Çanakkale 1915", liga Lapseki, do lado asiático dos Dardanelos, com Gallipoli, do lado europeu.

A nova ponte intercontinental vai reduzir o tempo de travessia atual de 30 minutos de 'ferry' para apenas seis minutos.

O nome da ponte e a data escolhida para a inauguração recordam a vitória das tropas otomanas na batalha naval de Çanakkale, em 18 de março de 1915, como parte da campanha de Gallipoli na I Guerra Mundial.

A conotação histórica é uma característica que marcou a conceção desta estrutura, como mostra a sua altura de 318 metros, que comemora a data da vitória (18 de março) sobre a França, Reino Unido e Rússia.

O vão de 2.023 metros também tem uma base histórica, relacionada com o centenário da fundação da República da Turquia, assinalado no próximo ano.

Já as torres pintadas de vermelho e branco representam as cores da bandeira turca.

"Falamos sempre da ligação entre a história e o futuro. Hoje estamos a fazê-lo", declarou o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante a cerimónia de inauguração.

O evento contou também com a presença do primeiro-ministro da Coreia do Sul, Kim Boo-kyum, sendo que a infraestrutura foi construída por um consórcio de empresas turcas e sul-coreanas.

"Os vossos antepassados tiveram aqui uma vitória em 1915, mas esta ponte vai unir o Ocidente e o Oriente e trará paz e prosperidade", afirmou Boo-kyum.

A obra, que começou em março de 2018 e terminou um ano e meio antes do previsto, é maior do que a ponte Akashi Kaikyo do Japão, a mais longa do mundo até agora.

A construção desta quarta ponte do país que liga a Europa com a Ásia está orçamentada em mais de 3,1 mil milhões de euros.

