No total, os turistas estrangeiros deixaram no país 621 milhões de euros, mais 27% do que o registado no período homólogo do ano passado e mais 10,1% que no mês de fevereiro de 2018, que detinha até então o recorde.

No acumulado dos dois primeiros meses do ano, que juntam verão brasileiro e o Carnaval, os turistas estrangeiros gastaram 1,36 mil milhões de euros no país, também um máximo histórico.

"São excelentes resultados, já nos primeiros dois meses deste ano, dando largada para um 2024 com uma atividade turística forte e que contribuirá, ainda mais, com a economia brasileira e com a geração de renda e de empregos", frisou o ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino.

O mês de fevereiro também registou o terceiro maior número de entradas de turistas internacionais, quando 833.306 visitantes estiveram no país.

Mais de 22.500 portugueses visitaram o Brasil em fevereiro, num aumento de 20,5% em relação ao ano anterior, de acordo com dados da Embratur divulgados em meados de março.

