"Obviamente que nós teremos uma quebra substancial ao nível dos turistas que vão entrar em Cabo Verde neste ano e no próximo ano. E os números dizem-nos que só em 2023 é que poderemos almejar voltar aos números de 2019", começou por assumir o ministro Carlos Santos, ao intervir numa conferência promovida pelo grupo parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD, no poder), de preparação para o debate sobre o estado da Nação, em 31 de julho.

Em 2019, Cabo Verde registou um recorde de 819 mil turistas e a meta do Governo era chegar ao milhão de turistas anuais a partir de 2021, cenário drasticamente alterado com a pandemia de covid-19, com o arquipélago fechado a voos internacionais desde 19 de março e pelo menos até agosto.

"Isto põe-nos, obviamente, numa situação de alguma preocupação. E por isso nós quisemos desenvolver esse projeto de turismo seguro", disse ainda Carlos Santos, aludindo ao programa de segurança sanitária, envolvendo todos os operadores do setor turístico em Cabo Verde, para criar um clima de segurança para o turista.

Segundo Carlos Santos, que tem as pastas do Turismo e dos Transportes, a aposta de Cabo Verde deverá agora passar nos próximos anos pelas nas companhias 'low-cost', e manter-se na diversificação da oferta e na sustentabilidade, como "forma de proteger o turismo e o crescimento turístico".

Mas o objetivo é "também vendê-lo como uma marca no futuro", disse ainda.

A procura turística em Cabo Verde deverá recuar este ano a níveis de 2009, devido à pandemia de covid-19, com a perda de 536 mil turistas face à previsão inicial do Governo.

A previsão consta de um documento de suporte à proposta do Orçamento Retificativo para 2020, que vai a votação final na Assembleia Nacional na próxima semana, apontando para uma quebra de 58,8% na procura turística, face aos 819 mil turistas que o arquipélago recebeu em 2019.

No Orçamento do Estado para 2020, aprovado em dezembro, o Governo estimava um crescimento da procura turística de 6,6%, aproximando-se da meta anual de um milhão de turistas, depois de um crescimento de 7% em 2019.

Contudo, na previsão do Governo que consta do documento de suporte orçamental, Cabo Verde deverá receber este ano apenas 337.555 turistas. Deste total, 170.778 são turistas que já visitaram o país no primeiro trimestre de 2020, pelo que até final do ano o país deverá receber pouco mais de 165.000 turistas.

O turismo representa praticamente 25% do Produto Interno Bruto de Cabo Verde e esta revisão em forte baixa das previsões para 2020 reflete-se desde logo numa quebra de 66,1% nas receitas com o setor.

As receitas com o turismo renderam em 2019 um máximo histórico de 43.103 milhões de escudos (389 milhões de euros), mas segundo a previsão do Governo deverão cair este ano para 15.086 milhões de escudos (136 milhões de euros).

Cabo Verde regista até ao dia de hoje um acumulado de 2.154 casos de covid-19 diagnosticados, com 21 óbitos.

Em África, há 15.600 mortos confirmados em mais de 746 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 616 mil mortos e infetou quase 15 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PVJ // VM

Lusa/Fim