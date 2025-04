Trump reautoriza pesca comercial em santuário marinho do Oceano Pacífico

Washington, 18 abr 2025 (Lusa) - O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na quinta-feira uma ordem executiva para reautorizar a pesca comercial num vasto santuário marinho no meio do Oceano Pacífico, onde se encontra um dos ecossistemas mais vulneráveis do mundo.