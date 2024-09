Trump também afirmou, na terça-feira, durante um evento no estado de Michigan (nordeste), que concentra grande parte da indústria automóvel dos EUA, que se a vice-presidente democrata Kamala Harris for eleita em novembro, deixará de haver esta indústria no país, porque a montagem de veículos elétricos será deslocada para a China.

A declaração surge após dados oficiais mostrarem que o emprego na indústria automóvel cresceu desde que o Presidente Joe Biden assumiu o cargo, em janeiro de 2021, após cair durante o primeiro mandato de Trump.

"Se eu não ganhar, vocês não terão indústria automóvel dentro de dois a três anos", disse Trump. "Não vai haver fábricas de produção. A China vai apoderar-se de toda a produção por causa dos carros elétricos", acrescentou.

O candidato disse que faria com que as fabricantes estrangeiras construíssem fábricas nos EUA, impondo taxas punitivas sobre automóveis importados.

"Vai ser como tirar um doce a um bebé", disse Trump.

Os fabricantes estrangeiros de automóveis já têm várias fábricas nos EUA, principalmente nos estados do sul.

Os empregos no setor automóvel caíram 0,8% durante o mandato de Trump para pouco mais de 949 mil, em janeiro de 2021, quando ele deixou o cargo, de acordo com dados oficiais. Desde que Biden assumiu o cargo naquele mês, os empregos no setor aumentaram 13,6%, para 1,07 milhões, em agosto.

As vendas de automóveis aumentaram 2,4% no primeiro semestre de 2024.

Trump disse que as eventuais tarifas tornariam veículos chineses construídos no México demasiado caros para vender nos EUA, forçando os fabricantes de automóveis da China e de outros países a instalarem fábricas em solo norte-americano.

"São detidas e construídas pela China no México e estão a ser construídas várias delas neste momento", disse Trump sobre as fábricas chinesas.

Apesar de alguns fabricantes de automóveis da China aspirarem a vender nos EUA, analistas dizem que não há qualquer grande fábrica em construção no México.

Existe apenas uma pequena fábrica de montagem de automóveis em funcionamento no país, detida pela empresa chinesa JAC, que constrói veículos baratos para venda no mercado mexicano.

Trump também prometeu cobrar tarifas sobre os veículos fabricados noutros países se esses países taxarem os veículos fabricados nos EUA.

Economistas têm avisado que, em muitos casos, o custo das tarifas acaba por ser transferido para os consumidores do país que as aplica.

A campanha de Kamala Harris divulgou uma declaração do Senador do Michigan Gary Peters, que indicou que um segundo mandato de Trump esmagaria os empregos no setor automóvel, "cedendo a liderança mundial do fabrico de automóveis do Michigan ao Governo chinês".

Peters disse que Harris tem um plano para trazer empregos bem remunerados para o estado "e garantir que os trabalhadores de Michigan continuem a liderar o mundo no fabrico de automóveis".

JPI // VQ

Lusa/Fim