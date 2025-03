"Até 31 de março, temos previsto já abrir o troço entre Celorico e Mangualde. O resto [Mangualde-Pampilhosa] abrirá assim que estiverem concluídos os processos de segurança que são obrigatórios por lei e que já não pertencem à Infraestruturas de Portugal", afirmou à agência Lusa Carlos Fernandes, em Leiria, à margem de uma reunião com a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria.

O responsável da IP salientou que o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, e a empresa tinham indicado que "as obras se concluíam todas até 31 de março".

"É nisso que estamos apostados", reiterou Carlos Fernandes.

Os troços Vilar Formoso -- Guarda e Guarda-Celorico já estão abertos, sendo que o de Celorico-Mangualde abre até ao fim do mês.

Fica a faltar o troço entre Mangualde e Pampilhosa, que vai repor "toda a condição de circulação" da Linha da Beira Alta.

"Abrirá assim que todas as autorizações de segurança forem obtidas. Há prazos legais que têm de ser cumpridos. Assim que estiverem concluídos esses prazos legais, em nome da segurança, a linha abre", adiantou.

O vice-presidente da IP esclareceu que "uma obra ferroviária tem a parte da obra e depois tem a parte da abertura".

"Há uns anos, quando a obra acabava, nós próprios, Infraestruturas de Portugal, abríamos a obra. Hoje, há um conjunto de passos que não passam só por nós, ou seja, passam pelo IMT [Instituto da Mobilidade e dos Transportes], passam pela homologação daquilo que foi feito", referiu.

Segundo Carlos Fernandes, "há um conjunto de passos" necessários, como "fazer marchas dos maquinistas para eles retomarem, no fundo, a condição habilitadora para poderem conduzir".

"Portanto, é algo que pode demorar algumas semanas e isso acontecerá depois de 31 de março. E, portanto, depois desses passos todos, que são em nome da segurança da operação, estarem concluídos, a obra integralmente entrará ao serviço", declarou.

Em dezembro de 2024, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, garantiu, na Guarda, que a Linha da Beira Alta ia abrir na totalidade no primeiro trimestre de 2025.

"Temos o compromisso, dado por mim, pelo primeiro-ministro, pelo Governo e pela IP, de que no primeiro trimestre do próximo ano teremos as obras concluídas dos restantes troços", disse o governante no final de uma viagem na automotora que liga Celorico da Beira a Vilar Formoso, num total de 38 quilómetros.

A renovação integral da Linha da Beira Alta (193 quilómetros entre Pampilhosa e Vilar Formoso) é considerada uma das obras fundamentais do Corredor Internacional Norte e destina-se a permitir uma ligação ferroviária para passageiros e mercadorias mais segura e rápida entre o Centro e o Norte do país e a fronteira com Espanha.

O investimento previsto para a modernização desta ligação ferroviária é de 600 milhões de euros.

A linha encerrou em 19 de abril de 2022 por um período anunciado de nove meses e deveria reabrir em janeiro de 2023. A Infraestruturas de Portugal veio depois a anunciar como data provável novembro de 2023, prazo que foi novamente alterado, passando a ser junho de 2024, que também não se concretizou.

