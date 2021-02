Tribunal da UE nega recurso à Ryanair por ajudas à aviação respeitarem lei

A primeira instância do Tribunal de Justiça da União Europeia (UE) negou hoje recurso à companhia aérea Ryanair no processo interposto contra ajudas estatais à aviação dadas pela Suécia e França, por as considerar "conforme" as leis comunitárias.