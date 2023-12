A Transtejo/Soflusa publicou no seu ´site' oficial os horários especiais para a madrugada do dia de Ano Novo, 01 de janeiro, adiantando que nesse dia será praticado o horário de domingos e feriados, mas haverá duas partidas extra do Cais do Sodré para Cacilhas, às 03:00 e às 04:00.

Já a ligação entre o Barreiro e o Terreiro do Paço, na véspera de Ano Novo, vai ter dois barcos extra a sair da margem Sul, pelas 21:55 e 22:55.

Já na madrugada de dia 01 de janeiro, sairão do Terreiro do Paço rumo ao Barreiro também dois barcos extra, pelas 03:00 e 04:00 da madrugada.

No dia 31 de dezembro e 01 de janeiro são praticados horários de domingo e feriados, de acordo com a nota publicada no 'site'.

A Transtejo é responsável pela ligação do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa, enquanto a Soflusa faz a travessia entre o Barreiro, também no distrito de Setúbal, e o Terreiro do Paço, em Lisboa.

