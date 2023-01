A Câmara de Coimbra referiu que os SMTUC tinham hoje 78 autocarros (43% do total) imobilizados, numa nota de imprensa que o município justifica com a necessidade de esclarecer a população para "o desinvestimento" que os Transportes Urbanos "têm sido alvo ao longo dos últimos anos".

Segundo a nota enviada à agência Lusa, "há autocarros imobilizados há mais de 400 dias ou mesmo um caso de uma viatura imobilizada desde 28 de janeiro de 2021, ou seja, há 707 dias", realçou o executivo liderado pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Aliança/RIR e Volt), que venceu as autárquicas em 2021, derrotando o socialista Manuel Machado que se recandidatava ao cargo.

"Há 78 autocarros imobilizados, dos quais 70 são 'standard' e oito são miniautocarros. Estes números espelham como a frota dos SMTUC está extremamente envelhecida, com uma média de cerca de 16 anos, incluindo um número significativo de autocarros com mais de 25 anos, alguns deles integrados em processo de andamento para abate, medida já do atual executivo", sublinhou a Câmara de Coimbra.

Numa nota em que é disponibilizada aos jornalistas a tabela do movimento oficinal diário dos SMTUC atualizado até hoje, o município destaca que a média de imobilização de autocarros é de 117 dias, havendo um total de seis viaturas imobilizadas desde antes da tomada de posse do novo executivo.

"O atual executivo da Câmara Municipal de Coimbra e o conselho de administração dos SMTUC têm trabalhado, neste primeiro ano de mandato, na resolução dos problemas dos SMTUC, herdados dos últimos anos", vincou a autarquia, recordando ainda a proposta de internalização dos Transportes Urbanos, que acabou por ser rejeitada na Assembleia Municipal, onde a coligação não tem maioria.

De acordo com a Câmara de Coimbra, está a ser trabalhada uma estratégia de renovação da frota, que "será futuramente apresentada".

Contudo, o município ressalvou que os efeitos económicos da guerra na Ucrânia e o consequente aumento das despesas em combustíveis e energia agravou os custos operacionais dos SMTUC em mais de dois milhões de euros.

A autarquia frisou ainda que está aberto um concurso para a aquisição de 22 novos autocarros elétricos, num valor superior a nove milhões de euros e com financiamento europeu, estando previsto que as viaturas cheguem no final de 2023.

A Câmara continua "a aguardar e a preparar candidaturas para novas chamadas de financiamento que permitam esta renovação e a consequente melhoria do serviço público de transporte", concluiu.

Os autocarros imobilizados nos SMTUC têm sido motivo de regular discussão nas reuniões do executivo, com o PS a acusar o município de ausência de gestão e estratégia, e a coligação Juntos Somos Coimbra a criticar o estado em que os Transportes Urbanos foram deixados pelo anterior executivo socialista.

JGA // JEF

Lusa/Fim