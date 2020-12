A informação foi avançada pelo Gabinete de Estudos e Estatísticas do Ministério dos Transportes, numa videoconferência, conforme noticiou a agência noticiosa angolana, Angop.

Segundo os dados, comparativamente ao ano passado, as perdas no setor de aéreo caíram negativamente cerca de 80%, no portuário e marítimo ficou menos cerca de 30% e no rodoviário em cerca de 50%.

De acordo com a informação, em condições normais, o setor dos Transportes atinge aproximadamente 1,6 biliões de kwanzas (1,9 mil milhões de euros) de receita anual e uma arrecadação fiscal de 46,4 mil milhões de kwanzas (57,5 milhões de euros).

Angola foi afetada pela covid-19 em março passado, quando surgiram as primeiras infeções, registando até à data 16.802 infeções e 393 mortes.

NME // JH

Lusa/Fim